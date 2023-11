Presidente Nayib Bukele pide investigar a todos los funcionarios de su Gobierno

El Presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió con su gabinete esta noche en Casa Presidencial, a la cual invitó al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, a quien pidió investigar a todos los funcionarios de su Gobierno.

“Todos los que estamos aquí pertenecemos al Órgano Ejecutivo a excepción de una persona, que es el Fiscal General. Yo le quiero pedir en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso”, enfatizó el Presidente Nayib Bukele.

El Mandatario afirmó que pedirá una licencia a la Asamblea Legislativa como Presidente de la República pero que continuará fiscalizando los quehaceres del Gobierno.

El Presidente Nayib Bukele reiteró que la labor de su Gobierno es “administrar de la mejor manera el dinero del pueblo, para darle al pueblo lo que necesita en los 110 ámbitos que están representados aquí”.

“No me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer, y yo no los voy a investigar, los investigará la Fiscalía”, afirmó el Jefe de Estado en Cadena Nacional.