Bukele advierte que seguirá pendiente del desempeño de los funcionarios durante su licencia

El Presidente Nayib Bukele anunció a sus funcionarios que en el tiempo que dure su licencia fuera del cargo para dedicarse a la campaña electoral para los comicios del próximo año, seguirá pendiente de su trabajo.

“Vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del Gobierno y de las carteras, de aquí para atrás y por supuesto de aquí para adelante”, indicó.

El jefe de Estado aprovechó la presencia del fiscal general, Rodolfo Delgado, para pedirle que investigue a todo su gabinete de Gobierno.

“Como pueden ver todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del Órgano Ejecutivo que es de que yo estoy encargado a excepción de una persona que es el fiscal general que no es del Ejecutivo y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá”, manifestó.

El Presidente exhortó a sus funcionarios a desempeñar “un mejor trabajo del que han estado haciendo” y a ejecutarlo con honradez.

“Aunque no esté en funciones voy a tener más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras, voy a tener horas al día para estar preguntando cómo están las cosas, no piensen que no va a haber supervisión más bien va a haber mucha más supervisión”, advirtió.