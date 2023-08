Acuerdo entre Bukele y Google modernizará los servicios públicos en El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió este martes con el CEO principal de Google y otros importantes directivos de la compañía, con el fin de oficializar un acuerdo para que esta inicie operaciones en el país.

El acuerdo abarca múltiples aspectos, entre ellos, la creación de un gobierno digital, la mejora de la atención médica a través de la inteligencia artificial y la implementación de una plataforma educativa avanzada.

Proud to bring cloud technology to El Salvador in some of the most meaningful ways, focused on improving healthcare and education for the country. https://t.co/slbK3huZzJ

— Google (@Google) August 29, 2023