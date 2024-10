Analista considera positivo que diputados escuchen a los diferentes sectores sobre temas importantes para el país

El experto en comunicación estratégica, Gabriel Trillos, afirmó que es positivo que los diputados de la Asamblea Legislativa estén en la disposición a escuchar a diferentes sectores sobre temas que son de interés para el país, como el del escalafón para el sector salud y educación.

“Es un paso importante que los diputados estén abiertos a escuchar a los diferentes sectores, esten o no de acuerdo con este sector, es una muestra de apertura a estos temas que son importantes para el país. Luego, vendrá el tema de la forma y sobre qué se trate ese diálogo”, expresó Trillos.

El analista dijo que espera que los grupos que lleguen a la Asamblea Legislativa a dialogar no centren la discusión en el tema del escalafón, pues considera que hay más temas de interés que deben aprovechar a conversar. “El escalafón es un tema particular que no es de interés de toda la población, sino de un sector que es beneficiado con este”, señaló Trillos.