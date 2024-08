Analista considera que Presidente Bukele es coherente en su postura sobre elecciones en Venezuela

El analista político, Julio Valdivieso, expresó su aprobación a la postura contundente del Presidente Nayib Bukele, respecto a los resultados electorales en Venezuela, en los que Nicolás Maduro se ha proclamado ganador para un periodo más.

Valdivieso asegura que el mandatario salvadoreño es coherente en este tema, ya que El Salvador rompió relaciones diplomáticas con el país suramericano desde hace cuatro años, debido a que Bukele no comparte la forma en que Maduro ha llegado y se mantiene en el poder.

“Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad”, expresó el presidente Bukele.

Además, el experto retomó el caso de la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral, que no se pudo concretar ayer, luego que la Asamblea Legislativa devolviera la discusión del tema a la comisión respectiva. «Mientras esté el artículo 208, -que otorga a los partidos políticos esa potestad de proponer candidatos- no hay forma de poder superarlo y la Asamblea se ve impedida de hacerlo», dijo Valdivieso.