Presidente de Chile: «El Salvador es un faro dentro del mundo»

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en su visita a El Salvador, señaló que “El Salvador es un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado” y del cual su país tiene “mucho que aprender».

Lo importante es “encontrar un faro que ilumine a las personas”, reiteró Kast en alusión a la capacidad del presidente Nayib Bukele de resolver el problema en El salvador.

“Ustedes como nación son la esperanza de muchas naciones, que ven como el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control y si han tomado decisiones duras pero necesarias, remarcó.

El presidente Nayib Bukele destacó la visita del presidente electo de Chile y señaló que “lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con un país como Chile puede ofrecer. «Es un país que nos lleva muchos años en temas de ventaja, décadas probablemente en casi todos los temas», remarcó.

Afirmó que Chile aventaja a El Salvador en temas de desarrollo, educación, salud y aspectos como botar basura y de civismo.

“No pretendemos venir a decir cómo deben hacerse las cosas, cuando somos un país pequeño. Recalca, sin embargo, que El Salvador era el país más peligroso del mundo. “Podemos mostrar los pasos y las cosas que hicimos, y pasamos de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del continente y primero Dios vamos a hacer el más seguro del mundo», esgrimió.