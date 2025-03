Aterrizan en El Salvador 238 miembros del Tren de Aragua y son transferidos al CECOT

Además, llegaron pandilleros que son requeridos por la justicia salvadoreña.

Cientos de criminales que son parte de peligrosas bandas internacionales llegaron a El Salvador para someterse a severos regímenes de seguridad, cumpliendo su condena.

“Hoy, los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana, Tren de Aragua, aterrizaron en nuestro país. Fueron transferidos de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, por un período de un año (renovable)”, informó el presidente Nayib Bukele. Durante este tiempo, se cobrará una tarifa por tenerlos encerrados. “Estados Unidos pagará un precio muy bajo por esto, pero para nosotros es alto”, explicó.

También desde la nación norteamericana llegaron 23 miembros de la MS-13 que tienen cuentas pendientes con la justicia salvadoreña. El mandatario indicó que ellos darán información clave para seguir debilitando esta pandilla.

El secretario Marco Rubio, quien afianzó el acuerdo durante su vista a El Salvador, destacó: “El presidente Bukele no solo es el líder más fuerte en materia de seguridad en la región, también es un gran amigo de los Estados Unidos, ¡gracias!”, expresó.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025