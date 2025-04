Bomberos insiste en medidas preventivas para disfrutar Semana Santa con tranquilidad

Este fin de semana ya inicia el período de Semana Santa, donde los católicos celebran el ingreso de Jesús a Jerusalén montado en un burro. Después, la mayor parte del sector privado y el público entran en feriados.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, compartió con el público algunas recomendaciones esenciales para evitar incidentes lamentables durante la temporada. El director de Bomberos recomendó desconectar aparatos que no es necesario mantener enchufados antes de salir (por ejemplo, televisores), comprobar que la plancha y la cocina no quedaron encendidas, estar pendientes de niños y abuelos todo el tiempo, revisar el vehículo con mecánicos capacitados. También, si se detecta la presencia de abejas, serpientes o tacuazines, Solano urgió a no maltratarlos, sino que es suficiente llamar al 913 para que Bomberos los regrese a otro hábitat con las prácticas adecuadas.

En este mismo tema, Solano externó su preocupación porque este año se han recibido 118 llamadas falsas. Indicó que esto es contraproducente “por los recursos que utilizamos” y aún peor, “descuidamos otras emergencias”.

Este año “seguimos con una reducción del 30 % en el total de emergencias atendidas”, respecto del año pasado. Aún así, el director Solano subrayó que “no debemos bajar la guardia”.