Bomberos reporta reducción del 13 % en incendios durante la temporada festiva comparado con el 2023

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó que, del 12 al 24 de diciembre, periodo en el que han estado implementando el Plan Fin de Año, registran una reducción del 13 % en emergencias por incendios atendidas a escala nacional.

Solano detalló que los incendios en maleza fueron113 en 2023 y 92 en 2024, en los incendios en basureros, se registraron 36 en 2023 y 23 en 2024. En el caso de los incendios en vehículos fueron 29 en 2023 y 30 en 2024, los forestales 1 en 2023 y 4 en 2024, mientras que los incendios estructurales fueron 44 en 2023 y se mantienen en 44 en 2024.

El funcionario hizo un llamado a la población a evitar quemas de basura, así como a atender las medidas de prevención en casa durante las festividades. Solano mencionó que, al salir de casa, se debe revisar que no quedan electrodomésticos de poco uso conectados, también, que las perillas de la cocina se encuentran cerradas y que no existe riesgo de incendio, mientras no se encuentren en el hogar.

Respecto a la pólvora, se registran más de 80 personas quemadas, por lo que las autoridades hacen un llamado a los salvadoreños a utilizar responsablemente los productos pirotécnicos. El titular de Bomberos dijo que mantienen las inspecciones a escala nacional en los lugares de comercialización de estos productos.