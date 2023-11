Bukele anuncia construcción del Centro de Confinamiento de la Corrupción

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el inicio de la construcción del Centro de Confinamiento de la Corrupción (CECOC), que estará cerca del Centro de Confinamiento al Terrorismo, y que albergará a exfuncionarios que sean condenados por corrupción.

“Hay algo a lo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Hay unos presidentes presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces, yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Yo no voy a ser el Presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Quiero que me recuerden como el Presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel”, manifestó.

En Cadena Nacional de Radio y Televisión, Bukele solicitó que todos los funcionarios del Órgano Ejecutivo sean investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Todos los que estamos aquí pertenecemos al Órgano Ejecutivo a excepción de una persona, que es el fiscal general. Yo le quiero pedir en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso”, expresó Bukele.

La medida busca que todo el Gobierno siga trabajando a favor de la población salvadoreña y el resguardo de los recursos públicos; ya que se ha iniciado un proceso de fiscalización.

Finalmente, expresó que todos sus funcionarios llegarán hasta el 31 de mayo, fecha en que se sabrá si continúan o no en los cargos que ostentan en el Ejecutivo.