Bukele y Milei son modelos para Trump: BBC News Mundo

El Presidente Nayib Bukele reaccionó a una publicación de BBC News Mundo en cuyo titular destaca la imagen que tiene el mandatario salvadoreño junto al jefe de Estado argentino, Javier Milei, con respecto al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomará posesión el lunes 20 de enero.

«Surreal», escribió Bukele en sus redes sociales sobre la publicación que lo destaca junto a Milei como modelos para el nuevo gobierno de Trump.

El periódico cita que no es un secreto que Donald Trump no es mucho de seguir las tradiciones y protocolos, y si bien las investiduras presidenciales en Estados Unidos se consideran de carácter doméstico y no suelen extenderse invitaciones oficiales a otros jefes de Estado, el republicano decidió saltarse la costumbre y convidar a sus figuras internacionales favoritas.

«Entre ellas no podían faltar dos mandatarios latinoamericanos que han sido pródigamente elogiados por el nuevo presidente, su círculo más cercano y, de forma más amplia, por la derecha estadounidense más conservadora: el argentino Javier Milei y el salvadoreño Bukele», subrayó.

«Con diferentes arengas y consejos, Bukele y Milei pronunciaron dos discursos aplaudidos en este influyente foro de la derecha, desde el mismo escenario donde Trump habló como protagonista indiscutido. Con su alocución en inglés, el salvadoreño aprovechó para presentarse como una suerte de modelo a seguir para EE.UU», resaltó.