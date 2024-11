CIED aborda las inversiones y la modernización dentro del Estado salvadoreño

El Salvador ha crecido como destino de inversión gracias a los proyectos ejecutados en la gestión del Presidente Nayib Bukele y estos logros destacaron durante la segunda jornada de la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia 2024.

El primer foro se denominó El Salvador: Un nuevo clima de negocios. Ahí se hizo énfasis en que ahora el Aeropuerto Internacional de El Salvador es el más seguro de la región. Y no solo eso; además este año recibirán a cinco millones de pasajeros. De no haber sido por la voluntad del Presidente Bukele para sacar adelante el proyecto de ampliación del Aeropuerto incluso en condiciones como la pandemia, esto no fuera posible.

El trabajo de las instituciones en este período ha permitido también que el país avance con digitalización de trámites, reducción de burocracia, puestos fronterizos modernos y planes de inversión como el de Yilport Holding por $1,615 millones.

El segundo foro se desarrolló en el tema Digitalización, tecnología y Estado, áreas en las que hay una gran apuesta para cerrar la brecha digital a todo nivel, partiendo desde la Primera Infancia en el sector educativo público.