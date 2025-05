Cierre en el tramo de Los Chorros seguirá hasta el 11 de mayo

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que avanzan los trabajos para estabilizar los taludes en el tramo de Los Chorros, de la carretera Panamericana, por lo que se mantendrá el cierre en el sector, para garantizar la seguridad de los conductores.

“Hasta el momento hay cierta inestabilidad en la zona y no podemos habilitar la carretera. Por esta razón, desde el 5 al 11 de mayo vamos a mantener una restricción temporal, no habrá circulación. Así vamos a avanzar en los trabajos”, enfatizó.

Indicó que se han habilitado vías alternas como la carretera de Quezaltepeque, calle al Boquerón, la de Jayaque y Comasagua. Además, dijo que más de 1,300 personas estarán involucradas en los dispositivos de tránsito que se desplegarán, para garantizar la fluidez vehicular.

Agregó que habrá restricciones al transporte de carga, por ejemplo, en la carretera Litoral hacia el puerto de La Libertad de 4:00 a.m. a 9:00 p.m. Desde Acajutla al Claudia Lars e Integración desde las 4:00 a.m. a 10:00 p.m. Y en el sector de Santa Ana, Opico e Integración desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.