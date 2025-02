Director de Bomberos destaca una reducción de 11 % en atención a incendios

Las emergencias por incendios registran una reducción general, según el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano. El funcionario, además, destacó los cambios que el Presidente Nayib Bukele impulsó en la institución para fortalecerla en beneficio de los salvadoreños.

Solano dijo que desde el 1 de enero al 12 de febrero de este año han atendido 762 incendios, una reducción del 11 % comparado con el mismo período del 2024. Con mayor detalle, Bomberos ha respondido a 514 siniestros en maleza (-6 %), 13 forestales (-66 %), 114 estructurales (mínimo incremento), 70 en basureros (-26 %), 51 en vehículos (-22 %). Además, acudieron a 44 emergencias por fugas de gas, equivalente a 15 % menos.

El director se refirió al aniversario 142 de la entidad. Él llegó en 1991, cuando aún pedían ayuda de otros países para tener equipo con el cual enfrentar las emergencias. “Puedo decir con toda seguridad, siendo categórico, que es hasta la entrada del Presidente Bukele que Bomberos tiene una institución transformada”, enfatizó. “No me lo pueden discutir ni debatir”, insistió Solano, pues él mismo sobrevivió un cáncer terminal que lo atacó debido a tanto humo que absorbió en los siniestros, sin tener insumos para protegerse. Hubo ex compañeros del director que no ganaron esta batalla.

El Presidente Bukele invirtió en equipos propios, aumento de salarios, incremento de personal, profesionalización, formación en otros países y en garantizar la sostenibilidad de la institución. Ahora son 800 bomberos, con capacidad de responder con rapidez y cobertura nacional. “Estamos a la vanguardia de la tecnología”, dijo Solano.

“Un agradecimiento muy especial al Presidente Bukele por tomar a bien generar estas transformaciones en estas instituciones que están al servicio del pueblo salvadoreño, y la mejor manera de proteger al pueblo es equipar y dotar a estas instituciones, porque somos nosotros los que estamos atendiendo el auxilio de la población”, sentenció Solano.