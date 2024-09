Dueño de ‘X’ resalta discurso de presidente Bukele en la ONU 

El empresario y dueño de la plataforma de la red social ‘X’, Elon Musk, destacó el discurso del presidente Nayib Bukele que dio ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«¡Excelente discurso de Nayib Bukele!», escribió el magnate Musk.

El mandatario de El Salvador dijo que destacó la transformación que ha tenido El Salvador, con la seguridad y que el país cuenta con libertad de expresión.

“En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos sus opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad a nuestros ciudadanos honestos, sobre la comida de los criminales.

Algunos dicen que hemos en encarcelados a miles. Pero la realidad hemos liberado a millones”, expresó el presidente Bukele.