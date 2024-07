El español Álvaro Morata es el nuevo delantero del AC Milán

El jugador español Álvaro Morata es el nuevo delantero del AC Milan, así no oficializó el club rossonero, por el que pagó 13 millones de euros. Morata se despide del Atlético de Madrid, donde estaba desde 2019, donde jugó 154 partidos, anotó 58 goles y repartió 14 asistencias.

El delantero ha escogido usar el número siete en el Milán, donde ha firmado para estar hasta el 30 de junio de 2028, con opción de renovación por un año más. Morata habló antes de confirmarse su fichaje.

«La razón (de elegir al Milan) es la confianza de Zlatan, del equipo, del entrenador. No veo la hora de empezar. Ahora me voy de vacaciones porque tengo estar con mi familia, que me ayudó mucho, sino estaría entrenando a partir de mañana», reveló.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫ Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 19, 2024