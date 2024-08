El Salvador es un país donde la libertad de expresión está asegurada para todos

El Presidente Bukele publicó el mensaje durante la misma jornada en la que se conoció el arresto del fundador de Telegram.

La libertad de expresión es un derecho protegido y garantizado en El Salvador, para locales y visitantes, dijo el Presidente Nayib Bukele.

“El Salvador no solo es el país más seguro del Hemisferio Occidental, sino que además garantizamos que no serás arrestado, censurado ni que te incautaremos tus bienes por el simple hecho de ejercer tu derecho a la libre expresión. Y no hay impuesto predial”, publicó el Presidente.

Horas antes de sus palabras, los medios internacionales compartieron que la Policía Judicial de Francia había arrestado al empresario fundador de la aplicación de mensajería Telegram.

El error que llevóa Durov a enfrentar decenas de años en la cárcel es haberse negado a establecer mayores niveles de censura en la referida aplicación.