Magistrado Noel Orellana: “No me siento amenazado por ningún sector”

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, aseguró que dio su voto para la aprobación de la candidatura presidencial del actual mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, porque esta cumplía los parámetros de la Sala de lo Constitucional, que avala la reelección.

Además, Orellana dijo que no ha recibido ningún tipo de amenaza para avalar la candidatura del aspirante de Nuevas Ideas.

«Yo en lo personal, públicamente he expresado que no me siento amenazado por ningún sector, he actuado de acuerdo a los parámetros legales que desde mi propia formación tengo», expresó el magistrado del TSE.

Orellana manifestó que habrá sectores, que no pensarán igual que él, pero a su criterio se siente tranquilo de haber dado su voto para avalar la inscripción de Bukele para el próximo periodo electoral 2024-2029, porque cumplió con la sentencia del Máximo Tribunal de Justicia.