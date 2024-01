Muerte y sufrimiento: la herencia de las pandillas en El Salvador

El presidente Nayib Bukele compartió un video donde muestra el sufrimiento de las madres que perdieron a sus hijos asesinados por las pandillas, una realidad que ha cambiado luego de las medidas de seguridad del actual Órgano Ejecutivo que mantienen a El Salvador como el país más seguro de Latinoamérica.

En el video se muestra cómo madres tenían incluso que reconocer los cadáveres de sus hijos, quienes fueron cruelmente asesinados por las pandillas.

Homicidios, crecimiento exponencial de las pandillas, desplazamiento forzado, deserción escolar y la emigración son parte de la herencia que dejaron estos grupos criminales al país, sin embargo, durante la gestión del presidente Bukele, la situación de violencia ha cambiado.

El Gobierno de Bukele no solo logró reducir los índices de violencia en el país sino también lo posicionó como uno de los países más seguros de Latinoamérica y con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el año 2023 es el más seguro en la historia de El Salvador, pues solo registró 154 homicidios ese año, con una tasa de asesinatos de 2.4 por cada 100 mil habitantes.

Por ello, el mandatario insta a los salvadoreños a no regresar al pasado de violencia, muerte y sufrimiento «nunca más».

Así era El Salvador.

El Salvador used to be like this.pic.twitter.com/uwImNyhwuK

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 6, 2024