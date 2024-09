Presidente Bukele asegura que hoy se puede visitar cualquier lugar porque «no hay zonas malas»

El presidente Nayib Bukele se mostró convencido de que El Salvador ha cambiado para bien de la población tras las medidas implementadas que permiten decir que las «cosas cambian» después de que el país fuera calificado en años pasados como la capital mundial del asesinato

El Presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un video en sus redes sociales de la Bitcoiner y conferencista Jess Allen, que destaca la seguridad en el país.

«Como madre soltera con un niño, lo que más me gusta es lo segura que me siento viviendo aquí», dijo Allen en el audio visual tras visitar El Salvador en donde asegura que «gracias a Nayib Bukele no hay zonas malas»

Al respecto el mandatario reaccionó y dijo que “si bien puede haber áreas más oscuras, más pobres o subdesarrolladas, no hay ningún lugar donde no sería aconsejable ir debido a la delincuencia”.

Sostuvo que hace un par de años el país era la capital del asesinato y ahora “las cosas” han cambiado para bien de la población.