Presidente Bukele cuestiona a oenegés por no defender derechos humanos de víctimas

El presidente de la República, Nayib Bukele, lamentó nuevamente que las oenegés, organismos internacionales y políticos no se pronuncien por los derechos humanos de las víctimas y sí lo hagan con los de los delincuentes.

El mandatario reaccionó a la captura de un sujeto que captado asaltando a a una mujer a plena luz del día.

«Nadie discute que este delincuente tiene derechos humanos, claro que los tiene. Lo que me sorprende es que ninguna ONG, ni políticos, ni organismos internacionales se preocupen jamás por los derechos humanos de la mujer a la que asalta, pero siempre salten a defender los del delincuente: que si no se le da pollo y carne en prisión, que si no se le da la oportunidad de salir libre a asaltar de nuevo, que por qué no se le permite estar libre durante el juicio. ¿Para qué? ¿Para que haga daño a más mujeres inocentes? ¿Por qué? ¿Por qué defienden los derechos humanos del delincuente y no los de las víctimas? ¿Cuál es el objetivo?», escribió en sus redes sociales.

Las autoridades reaccionaron a tiempo para detener al hampón quien inmediatamente será llevado a las instancias judiciales para que responda ante la justicia.