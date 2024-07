Presidente Bukele elegirá a un negocio por día para donarle café de su finca personal

El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que, a partir de este día, seleccionará a un negocio por día para donarle café de su finca personal, de todos los que le escribieron por correo haciendo la solicitud, luego de que él invitara a negocios de emprendedores a escribirle si estaban interesados en dar café gratis a sus clientes.

“En otros temas más personales y no políticos, en mi finca de café hemos recibido correos de emprendedores salvadoreños solicitando café gratis para poder regalar a sus clientes. Así que decidí elegir un negocio cada día, al que donaré (en carácter personal y no del gobierno) 200 libras de café y 8,000 vasitos (más azúcar, etc), para que regalen a sus clientes”, detalló el jefe de Estado.

Bukele informó que el lugar que escogió para este miércoles es Capriccio Restaurante, el cual se encuentra ubicado en La Palma, Chalatenango, en la Calle Principal del Barrio El Centro. (En la siguiente cuadra del parque municipal de La Palma).

“Me encantó su historia de superación y el lugar se ve muy bonito y decorado con cariño. Dos bendiga ese negocio y todos los negocios de los buenos salvadoreños. El café lo estarán regalando desde ya, no hay requisitos para solicitarlo, cualquiera puede llegar y pedir una tacita del café de mi finca. Espero les guste”, expresó el mandatario.