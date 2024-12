El presidente Nayib Bukele reaccionó al nuevo récord que alcanzó este día el bitcoin, ahora sobrepasan los $105, 184.15 millones.

“Los máximos históricos ya no son lo que solían ser”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Con esta alza de la criptomoneda, se supera todas las expectativas económicas.

All time highs are not what they used to be 🥲 https://t.co/FCGYbLrDzg

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 15, 2024