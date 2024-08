Presidente Bukele reitera que sus políticas gubernamentales no están alineadas ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda

El Presidente Nayib Bukele afirma, en la entrevista brindada a la revista TIME, su postura sobre las políticas gubernamentales que ha puesto en marcha durante su primera gestión y ahora, a casi 100 días de haber asumido su segundo mandato, las cuales confirma “no están alineadas ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda”.

Bukele aseguró que esas tendencias ya no están vigentes, por lo que señala que no tienen ningún significado para él. “Es una definición arcaica que ni siquiera es lo suficientemente antigua como para ser considerada clásica. No tiene sentido definir las cosas en términos de izquierda y derecha”, señaló y reiteró “no me considero alineado con ninguno de los dos lados. Nuestras políticas de gobierno no están diseñadas para inclinarse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda”.

El modelo de gestión gubernamental implementado por el Presidente Bukele ha llamado la atención de varios países de la región, muchos de ellos han buscado replicar las estrategias y acciones que el mandatario ha puesto en marcha para lograr la transformación de El Salvador, que pasó de ser uno de los países más inseguros a ser el más seguro del hemisferio occidental.

En ese sentido, la revista estadounidense TIME reservó la portada de su última edición a la imagen del mandatario salvadoreño, con el título “Cómo el puño de hierro de Nayib Bukele ha transformado El Salvador”, donde se destaca precisamente esos logros en seguridad, pero también los altos niveles de popularidad y aprobación que los salvadoreños le dan al mandatario, por haber enrumbado al país hacia el desarrollo y una nueva perspectiva de crecimiento y oportunidades.