Presidente Bukele señala que “periodistas pagados por Soros” atacan al gobierno con “supuestos casos de corrupción”

El Presidente Nayib Bukele se refirió este miércoles a las publicaciones de los que denomina “periodistas pagados por Soros”, ante las publicaciones que han acusado al gobierno y al mandatario de supuestos casos de corrupción.

“Los ‘periodistas’ pagados por Soros recibieron la orden de atacar con supuestos casos de corrupción. Ninguna de sus ‘investigaciones’ soporta el análisis de un contador, mucho menos de un financiero, pero aún así deciden publicarlas, con la esperanza que alguien les crea”, expresó el mandatario.

Bukele señaló que las acusaciones que hacen a él y a su gobierno no tienen fundamento. “No somos perfectos, y estoy seguro de que habrá mucho que criticar y cuestionar. Pero, ¿corrupción?”, señaló y agregó “después de mi familia, mi única misión en esta vida es mi legado. Lo único que me desvela es cómo me juzgarán las futuras generaciones (y si acaso existiré para ellas)”.

El mandatario culminó afirmando que, quienes lo critican y lo señalan “no entienden en qué liga estamos jugando”.