Soros le da la espalda al Diario Co Latino

Soros es conocido por su influencia y apoyo en los medios de comunicación que van en contra del Gobierno

El director del opositor Diario Co Latino, Francisco Valencia, confirmó que acudió a Soros para continuar operando pero la respuesta fue negativa: Les dio la espalda y de forma tajante.

La gestión la realizaron a la Open Society Foundatios de George Soros para seguir operando, dijo Valencia en una entrevista radial.

Ahora ante esa barrera, que le pareció absurdo (cuando Soros es conocido por apoyar a los medios que van contra el Gobierno) buscará el respaldo de ONG en EEUU y Europa, según adelantó.

«Nosotros buscamos a la gente de Soros hace poquito más de un año cuando mandamos el proyecto o la primera intención para la relación con ellos», detalló.

Agregó que para entonces recibió un mensaje que «si entre dos meses no respondían no nos respondían significaba que no estaban interesados en nuestro proyecto y ha pasado un año, y o nos respondieron por lo tanto o hubo interés».

En esa línea, agregó que no le quedará otro camio que tocar puertas otras ONG en Estados Unidos y Europa para seguir subsistiendo.