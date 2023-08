Un pingüino asciende al tercer cargo más alto de las Fuerzas Armadas de Noruega

Sir Nils Olav III, un pingüino residente del zoológico de Edimburgo, recibió el título honorífico de mayor general de la Guardia Real de Noruega.

A la ceremonia asistieron más de 160 soldados uniformados, quienes permanecieron inmóviles mientras dos miembros del personal del zoológico ponían una insignia en un ala del ave.

De acuerdo con la autoridades, el pingüino fue ascendido por su «buena conducta» y por ser «un magnífico ejemplo para el resto de los pingüinos del zoológico de Edimburgo».

La tradición es enviar a Nils Olav y su familia pescado, tarjetas de Navidad y visitarlo, según detalló el medio Clarín.

Arise, Sir Penguin 🐧🫡

The highest-ranking penguin in the world, Sir Nils Olav III, has been promoted to Major General by the Norwegian King's Guard 🏅

Sir Nils now holds the third highest rank in the Norwegian Army!

— Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) August 21, 2023