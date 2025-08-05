VMT llama a la conciencia a la hora de manejar en las vacaciones

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, hizo un llamado a la población a la conciencia y a la responsabilidad a la hora de conducir, especialmente en estas vacaciones y es importante eliminar las distracciones, el exceso de velocidad y en especial no manejar bajo los efectos del alcohol.

El VMT ha observado un cambio positivo en el comportamiento de los conductores, específicamente en la disminución de personas arrestadas por manejar bajo los efectos del alcohol.

Este cambio se atribuye a las leyes más estrictas implementadas, las cuales han reemplazado a las multas leves que anteriormente eran la única consecuencia. Para las próximas vacaciones, el VMT, en colaboración con otras instituciones, desplegará a más de 15,000 elementos de la División de Tránsito de la PNC para realizar controles vehiculares a nivel nacional, con un enfoque particular en los puntos más críticos donde ocurren estos siniestros.

Para los días que restan de vacación, se espera un incremento de turistas. Sabemos que estas fechas muchos nos visitan y vamos a redoblar esfuerzos.