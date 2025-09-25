Acusan a George Soros de financiar operaciones terroristas

El exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, general Mike Flynn , acusó al multimillonario George Soros y su red de fundaciones Open Society, de financiar operaciones globales terroristas.

En un mensaje en redes sociales, denunció que Soros y su hijo Alexander habrían destinado más de 80 millones de dólares desde 2016 a organizaciones vinculadas al terrorismo, el extremismo y la violencia política.

Flynn sostuvo que hay puebas «contundentes» que involucran directamente a entidades con base en Estados Unidos y que han tenido mucha participación de forma directa en terrorismo doméstico, como lo define el FBI.

En estas actividades señala al Center for Third World Organizing y su socio radical Ruckus Society, considerados grupos que entrenaron a activistas en tácticas de sabotaje y destrucción de propiedades durante los disturbios de 2020.

Además, menciona a Sunrise Movement, que apoyó la campaña Stop Cop City, vinculada a Antifa, y que cuyos miembros estan acusados por más de 40 cargos por terrorismo doméstico y 60 imputaciones por asociación criminal.

La Open Society adjudicó 18 millones de dólares al Movement for Black Lives, colectivo, que glorifica la masacre de Hamás del 7 de octubre en Israel e instruye a los activistas al uso de uso de identidades falsas, levantamiento de bloqueos y provocacion del colapso económico como forma de protesta.

Se pronunció finalmente el militar norteamericano por la imputación de cargo y arresto de Soros y sus socios y que rindan cuenta por la financiación de estas redes.