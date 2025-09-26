Gobierno entrega obras de eliminación de cárcavas en Distrito Italia

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, realizó este viernes la entrega de los trabajos de mitigación para eliminar cuatro cárcavas en el distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador Oeste.

El funcionario indicó que las familias del distrito Italia enfrentaban problemas con la violencia, que se sumaron a la formación de las cárcavas.

«Gracias a la seguridad liderado por el presidente Nayib Bukele están seguros», afirmó.

Indicó Rodríguez que por las cárcavas vivían en condiciones de riesgo.

Remarcó que, para eliminar las cárcavas, que tenían un área de de mas de 9,000 kilómeros cuadrados, se invirtió cerca de $3 millones.

Los trabajos incluyeron terracería masiva, obras de estabilización de taludes, drenajes, canaletas, entre otras iniciativas.

«La calle está afaltada, se aslfató, se renovó completamente», expresa. Subraya la importancia de la obra porque las familias estarán «más seguras», detalló el ministro de Obras Públicas.