Amplio despliegue para garantizar encuentro El Salvador versus Panamá

Las autoridades afirmaron que están listas para garantizar el normal desarrollo del encuentro entre El Salvador y su similar de Panamá rumbo al Mundial 2026, programado para este viernes.

Y para ello, pondrán en marcha desde las 9:00 a.m. todo el dispositivo de control vehicular ante el incremento del flujo vehicular

“Vamos a tener una afluencia de salvadoreños y panameños en el Estadio Cuscatlán, por eso vamos a tener tránsito regulado en el sector de Los Próceres, Ceiba de Guadalupe, Hermano Lejano, Árbol de La Paz, calle a Las Amapolas y también en la calle antigua a Huizúcar”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez en conferencia de prensa.

El encuentro será vital para las aspiraciones de La Selecta que mañana buscará sumar tres puntos que le permitan tener posibilidades de clasificar.

Por ello, las autoridades no quieren desórdenes en la movilización vehicular ni incidencias negativas fuera y dentro del escenario deportivo

“Hacer un llamado a la población que acate las medidas de tránsito y que vengamos todos manejando a la defensiva para llegar al Estadio Cuscatlán”, dijo Rodríguez.

Añadió que las personas también podrán estacionar sus vehículos en el predio del Estadio Cuscatlán, en las canchas de La Chapupo y El Talapo, aledaños al escenario.

“El operativo va a comenzar desde temprano en la mañana, nuestros elementos van a estar despejando las vías desde las 9 de la mañana”, ahondó

Asimismo, dijo, se va a tener el estacionamiento gratuito para los que quieran ver el encuentro al aire libre en el bulevar Monseñor Romero y Antiguo Cuscatlán.