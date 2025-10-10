El Salvador ya alcanza el 99 % del promedio anual de lluvias

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, actualizó las condiciones del clima para los próximos días.

Aseguró el funcionario que el país está siendo influenciado por bajas presión, ondas tropicales y la zona de convergencia intertropical.

“En los últimos cinco días se han tenido acumulados que representa el 10 % de la lluvia anual. “Es bastante agua que hemos tenido, en la zona de Puerto Parada se ha tenido132 milímetros”, afirmó.

El país ha experimentado un período intenso de lluvias en las últimas semanas, que ha causado afectaciones en algunos sectores con respuestas oportunas de las instituciones de primera respuesta para atender las emergencias,

López estimó que para “el mes de octubre tenemos el 62% de lluvias que corresponde al mes y el 99 % del promedio anual.

«Va a seguir lloviendo , vamos a tener en octubre hasta acumulados de hasta 500 milímetros y es muy probable que tengamos un temporal”, explica. Y luego quisiéramos un evento de vientos Nortes, que nos marcaría el inicio de la época seca, noviembre menos lluvias y más eventos de vientos nortes”, advirtió el funcionario.

Para el domingo, dijo: «se podría tener lluvias por la mañana y en la tarde y noche, todos los días está lloviendo por las tardes y noches, ahora que tenemos ondas tropicales».