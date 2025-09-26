Amplio despliegue por incremento de lluvias la otra semana

Las autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil anunciaron un amplio despliegue de talento humano y recursos debido a las lluvias pronosticadas para la próxima semana a causa de la combinación de varios fenómenos.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, no descartó el ingreso de un sistema ciclónico que podría producir lluvias de tipo temporal a finales de septiembre, si bien no se tiene de momento.

«En estos días, del 26 al 30 tendremos tormentas a partir del mediodía comenzando en la zona oriental y zona norte del país, desplazándose por todo el pais, las cuales vienen acompañadas de ráfagas de vientos. Va a llover fuerte toda la semana por las tardes, no es un temporal, es mucha humedad», subrayó el funcionario.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, indicó que se mantiene la alerta verde por la presencia de lluvias y agregó que en la vigilancia se está enfatizando a partir de las precipitaciones de los próximos días.

«Ante la cantidad de lluvias que podemos tener estamos vigilante en algunas zonas montañosas donde pueden darse derrumbes, deslizamientos o deslaves». Otro escenario, agrega, tiene que ver con caída de árboles, por lo que se ha dispuesto el suficiente talento humano para responder a la mayor brevedad. Detalla el funcionario que se tienen 180 albergues equipados en caso de que se ordene una evacuación», matizó.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, declaró que tendrán desplegadas diferentes cuadrillas a nivel nacional. «A través de FOVIAL tenemos más de 60 empresas contratadas a partir de diciembre del año pasado (…) y esas empresas tienen 64 planteles para alojar a personas en todo el territorio y poder tener una atención 24/7 » y colaborar en la atencion de emergencias, subraya.

Asimismo, señaló que agilizarán la reparación de las obras de mitigación que estan pendientes y otros taluides para prevenir cualquier riesgo.