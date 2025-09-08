ANDES 21 de Junio da espaldarazo a medidas disciplinarias en escuelas

Representantes de Andes 21 de Junio expresaron en conferencia de prensa su respaldo al nombramiento de la ministra de Educación, Karla Trigueros.

Al mismo tiempo, se mostraron a favor de las medidas disciplinares que se implementan en las escuelas, y que conllevan al respeto de las autoridades y rescate de valores morales y cívicos.

“Ante el nombramiento de la nueva ministra de Educación , como organización representativa del magisterio salvadoreño, expresamos lo siguiente: Que respaldamos el nombramiento de la capitán y doctora Karla Trigueros como ministra de Educación», afirmó Israel Montaño, secretario general de la gremial de educadores.

Con estas medidas, dijo, se están restableciendo la autoridad a los directores y docentes las cuales fueron arrebatadas durante décadas de inseguridad que vivió el país.

La gremial de educadorss se pronuncia de esta forma de manera oficial a favor de las medidas de promoción de valores en las instituciones educativas que implicarán cambios significativos en la transformación educativa a nivel nacional.

“Nos sumamos a los esfuerzos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en favor de la mejora integral del sistema educativo del país”, afirmó.