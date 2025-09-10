Marina Nacional ha incautado más de 37 toneladas de droga desde 2024

La Marina Nacional encontró una serie de bultos que contenían cocaína, flotando a 900 millas náuticas desde el Estero de Jaltepeque. Los paquetes, con un peso conjunto de 1.4 toneladas, estaban listos para que otra organización criminal los recogiera.

«Con este nuevo decomiso, ya sumamos 37.2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932.4 millones», destacó el presidente Nayib Bukele.

Respecto de esta operación, la Embajada de los Estados Unidos compartió: «Cada acción exitosa contra redes criminales muestra que hay una sincronía creciente entre socios con objetivos comunes.»

Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional. A 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, ubicamos bultos con cocaína flotando en altamar, que serían recogidos posteriormente por estructuras… pic.twitter.com/4FSxgDFIUe — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 10, 2025