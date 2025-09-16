ANSP llevará el nombre del comisionado Arriaza Chicas

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció esta noche que a partir de hoy la Academia Nacional de Seguridad Pública llevará el nombre del comisionado fallecido Mauricio Antonio Arriaza Chicas como homenaje a quien fuera director de la PNC.

«En septiembre del año pasado perdimos a uno de los hombres más valientes que ha tenido nuestro país, en la época moderna, otros héroes también, y entre ellos mi gran amigo, el comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Él fue el primer agente de la PNC con el ONI 001, fue el primero en ponerse el uniforme para refundar la seguridad de nuestro país».

Agregó que «su vida y su partida» recuerda que la «independencia real no se conquista fácilmente, se conquista con sacrificio, con entrega y con amor a nuestro país».

El legado de Arriaza Chicas debe seguir vivo en la historia que el país está construyendo para lograr la independencia, matizó el jefe de Estado.

A Arriaza Chicas se le atribuye parte de la transformación de El Salvador en el modelo de seguridad que ahora permite que los salvadoreños disfruten de un ambiente de paz y tranquilidad, sin la presencia de los criminales que tanto daño hicieron en el pasado reciente.