China en problemas al no tener basura para generar energía

La República Popular China está en problemas por la escasez de basura, porque este país de Asia Oriental utiliza los residuos para la generación de energía.

Esta situación se debe a cambios de conductas de la población, por ejemplo la reducción de consumo de algunos productos de un solo uso, como plásticos, la caída demográfica y una gestión más eficiente de la disposición final de residuos.

Algunas de plantas generadoras de energía se han visto en la necesidad de cerrar por la falta de insumos y otras buscan basura para continuar produciendo energía.

Son más de 1,000 plantas de incineración en China que están operando por debajo de su capacidad.

Esta problemática está llevando a las autoridades a buscar otras opciones para no dejar de producir energía.