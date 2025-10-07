Anuncian ampliación de cableado subterráneo en Centro Histórico

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que por el Cine Libertad se intervendrá un kilómetro más del cableado subterráneo en el Centro Histórico de San Salvador.

Esto implicará la intervención de cuatro calles más, que son la cuarta Calle Poniente, sexta Calle poniente, sexta Avenida Sur y octava Avenida Sur.

«Ahí es donde vamos a desarrollar varias obras, que abarcan excavaciones, pozos, y otras obras», indicó el funcionario

Se espera que en los primeros días de diciembre esté listo todo el cableado subterráneo.

El funcionario recordó que actualmente se está trabajando en la ampliación del cableado subterráneo y actualmente la zona tiene cerca de 4 kilómetros cableados subterráneo.

Señala que ya está a punto de terminar 4.1 kilómetros de los 13,000 kilómetros.

El titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, agregó que por la revitalización del Centro Histórico de San Salvador se vuelve «imperante cerrar algunas calles aledañas al Cine Libertad».

«Vamos a estar implementando cambios en 21 rutas del transporte colectivo», indica.