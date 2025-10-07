Obras Públicas atiende emergencias por lluvias para garantizar movilidad de salvadoreños

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, afirmó que en lo que va del año la institución ha atendido más de 300 emergencias relacionadas con la movilidad vial.

Una de las zonas donde trabajan actualmente e el kilómetro 6 de la Autopista Comalapa, en donde se produjo la semana un deslizamiento de tierra. Llevan a cabo labores de estabilización del talud.

Otro sector donde están ejecutando labores de mitigación de riesgo, es el sector de la Ruta de Las Flores, en el occidente del país.

Este lunes 6 de octubre, el ministro Rodríguez aseguró en entrevista que han desplegado a 300 cuadrillas a escala nacional, distribuidas en 67 planteles, que están listas para atender emergencias causa por las lluvias.