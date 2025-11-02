Arriba a Jamaica segundo contingente de misión humanitaria enviada por presidente Bukele

El segundo contingente salvadoreño integrante de la misión humanitaria enviada por el presidente Nayab Bukele a Jamaica a apoyar a los afectados del huracán Melissa llegó esta madrugada a Kingston luego de partir el sábado en horas de la noche de El Salvador.

Los brigadistas salvadoreños entre los que viajaban expertos en atención de emergencias, técnicos militares, integrantes de equipos de búsqueda y rescate son parte del contingente de más de 300 especialistas que viajarán a Jamaica en tres vuelos, Anoche salió el segundo y se espera que este domingo parta el último. Además de el recurso humano enviado, el presidente Bukele informó que serán enviadas 50 toneladas para la atención de emergencias.

“Esta es una misión encomendada por nuestro señor Presidente Nayib Bukele, en donde refleja la solidaridad que tenemos como país ante la problemática que tiene Jamaica”, manifestó el subteniente del Cuerpo de Bomberos, Roberto Segovia, previo a la salida hacia Jamaica.

Esta es la tercera misión humanitaria enviada por el presidente Bukele a un país que necesita de la solidaridad a raíz de haber sufrido grandes catástrofes. La primera misión fue enviada en febrero de 2023 a Turquía para apoyar tras los mortíferos terremotos de magnitud 7.8 y 7.3 sufridos por esa nación. La segunda misión humanitaria fue enviada a Costa Rica para apoyar a los constarricenses afectados por las lluvias causadas por el huracán Rafael en noviembre de 2024