Presidente Bukele inaugura 70 escuelas en un solo día

El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró esta noche 70 escuelas del programa Dos Escuelas por Día, lo que permite ir ampliando el número de centros educativos con notables mejoras para fortalecer el desarrollo de la educación en todo el país.

El mandatario detalló que antes de este programa se entregaron cientos de escuelas, que se suman las 324 en construcción, las que se irán agregando días por días y las 70 que se inauguraron hoy.

“Son un montón de escuelas, cientos de cientos de escuelas, ningún gobierno construyó 70 escuelas y nosotros solo hoy estamos entregando 70 escuelas”, expuso en Cadena de Radio y Televisión.

Bukele afirmó que, si bien todos los niños merecen una digna escuela, no se tiene «la varita mágica para arreglar todo lo que dejaron mal los gobiernos pasados.

«En un día, en un año, no se puede. Iniciar a construir dos escuelas diarias, de por sí es muchísimo, mucha gente de la oposición pensó que no lo íbamos a lograr, pero lo estamos logrando”, agregó

Resaltó los cambios que se hicieron en el Centro Escolar “Profesor Jorge Lardé”, en Juayúa, Sonsonate, gracias al programa Dos Escuelas por Dia y recordó que los gobiernos anteriores inauguraban una escuela al tiempo, mientras su administración entrega 70 centros educativos.

En las 70 escuelas que se inauguran hoy hay una inversión de $61 millones, explicó el presidente Bukele.

Con ello, se lleva beneficio a 11,000 alumnos delos departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel, subrayó.