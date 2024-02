Bukele destaca avances en infraestructura educativa y en tecnología

El presidente Nayib Bukele recordó los avances que el tema de Educación durante su primera administración, no solo en infraestructura, sino también al equipar con tecnología a estudiantes del sector público.

“Aún falta muchísimo por hacer, pero paso a paso resolveremos décadas enteras de saqueo y abandono…”, manifestó el mandatario, quien es candidato a la presidencia por el partido Nuevas Ideas.

La entrega de computadoras y tablets fueron entregadas al 100 %, a los estudiantes y docentes desde el 2020, desde parvularios hasta bachillerato.

El gobierno de Bukele finalizó la construcción de escuelas en este mes de enero: Centro Escolar Caserío San José, Chalchuapa; C. E. Cantón Las Hojas, La Paz; C. E. Estados Iberoamericanos, Santa Tecla; C. E. Romero González, Apopa; y C. E. Olaf Palmer, San Salvador.

Y en 2023 entregaron escuelas dignas para los estudiantes y continúan la construcción de más escuelas públicas a escala nacional, en Ahuachapán, Nahuizalco, Chalatenango, San Luis Talpa, Santiago Nonualco, San Vicente, San Miguel y otras.

