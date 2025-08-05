Bukele responde a respaldo de EE. UU. a la reforma constitucional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho eco del pronunciamiento oficial de Estados Unidos sobre la reforma constitucional sobre la reelección presidencial. El mandatario salvadoreño ha destacado el respaldo de Washington, que considera un aval a la legitimidad de los cambios impulsados por su gobierno.

El respaldo estadounidense minimiza las críticas de sectores de la oposición y de algunas organizaciones internacionales. La declaración de Washington, que el presidente salvadoreño ha citado, afirma que la Asamblea Legislativa fue «elegida democráticamente» y que le corresponde al país decidir «cómo debe gobernarse».

La nota del gobierno de EE. UU., divulgada por el presidente Bukele, también rechaza de manera explícita «la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región».

El presidente Bukele ha interpretado el comunicado de Estados Unidos como una validación de su gestión y del proceso legislativo que ha permitido la reforma constitucional.