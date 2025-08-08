Aumentan las visitas de turistas en las vacaciones de agosto 2025

La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, afirmó que se recibió a 91,000 visitantes internacionales y que 2.8 millones de personas visitaron playas públicas y parques nacionales. Además, el titular de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (@CEPASV), @Anliker1980, destacó la atención a 175,000 pasajeros y 1,530 vuelos internacionales.

Los sitios más visitados son Sívarland, el #CentroHistórico de #SanSalvador, la @BINAES, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el Parque Natural Balboa.

Siempre dentro del mismo período, el Sistema Nacional de @PROCIVILSV reportó 67 rescates acuáticos –31 profundos–, 258 accidentes de tránsito, 215 lesionados en percances viales y 45 detenidos por conducción peligrosa. El director @luisalonsoamaya enfatizó que se mantienen alertas ante cualquier tipo de emergencia para proteger a la población. El Sistema Integrado brindó 123,377 atenciones y respondió a 39,390 emergencias médicas.