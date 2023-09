Candidato presidencial de Arena podría desistir de seguir en la competencia, según otros opositores

El aspirante Joel Sánchez es un empresario que migró a Estados Unidos. Los números no favorecen a su partido.

Quedan menos de 24 horas para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haga la convocatoria general a las elecciones de febrero y marzo 2024, donde se elegirá a la fórmula presidencial, a la legislatura 2024-2027, a los concejos municipales plurales y a los diputados del Parlamento Centroamericano.

De acuerdo con el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia, el partido Nuevas Ideas, donde fue electo como candidato el presidente Nayib Bukele, tiene una preferencia de 68.4 % para la elección de presidente y vicepresidente. Mientras que Arena, cuyo candidato es Joel Sánchez, tiene 4.3 %.

El principal motivo es que las encuestas muestran que el candidato de Arena no tiene ninguna posibilidad de tan siquiera poder arañar la contienda electoral.

Puede leer: Nuestro Tiempo, la celestina entre ARENA y FMLN para el matrimonio de las presidenciales 2024

Los datos llevaron al candidato a tener una visión más clara de la realidad más allá de lo que puedan haberle dicho al convencerlo para inscribirse.

“Como buen empresario, hizo la reflexión y dijo: ‘bueno… Me equivoqué. Aquí me engañaron. Me dijeron que otras eran las condiciones. Mejor me regreso y sigo con mis negocios. Creo que eso es lo que va a pasar y, si se fijan, ha bajado mucho el perfil en los últimos días”, añadió la economista.