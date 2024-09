Ciudadano presenta denuncia por difamación en redes sociales

Fue vinculado a un accidente provocado por un ebrio que fue detenido por la PNC

Esta tarde un ciudadano presentó denuncia por difamación ante la Fiscalía General de la República por ser calumniado en redes sociales.

Javier Chávez, empleado del Ministerio de Obras Publicas, presentó denuncia ante la Fiscalía en contra de Mario Rogel por los delitos de asociación calumniosa, utilización de datos personales y revelación indebida de datos o de información de carácter personal.

El abogado de la víctima afirmó que Mario Rogel en su cuenta de X difundió información falsa en contra del comportamiento de Javier Chávez por lo que hace uso de lo que la ley le permite para defender su honor.

«Este señor (Mario Rogel ) me acusó y a través de su cuenta de X y otras cuentas más, también, se sumaron a este hecho; me acusaron de haber sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol», explicó Javier Chávez.

La víctima fue difamado en redes sociales de ser capturado por conducir ebrio esta madrugada tras protagonizar un accidente vial en la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.

El accidente fue ocasionado por Frank René Valdivieso Pérez, conductor en estado de ebriedad, quien fue capturado por la PNC y no por el ciudadano que se siente agraviado.

«El Viceministerio de Transporte publicó las imágenes de quien realmente estuvo involucrado en el incidente, queda evidente que no ha sido mi persona», recalcó Chávez.

El ciudadano se defiende ante las falsas acusaciones y difamación en redes sociales, por lo que ejercerá su derecho ante los tribunales.

«Me encuentro aquí por todos los salvadoreños que han sido acusados falsamente en redes sociales, a través de cuentas como la de Mario Rogel. Yo creo que esta es una situación que no debe de repetirse», enfatizó el ciudadano afectado.