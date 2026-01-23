Dos muertos y una joven herida dejan siniestros viales

Dos personas fallecidas y una lesionada dejaron 3 accidentes de tránsito, ocurridos en diferentes zonas del país, informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil.

En uno de los casos un motociclista murió sobre el Paseo General Escalón y 75 avenida Sur, Fuentes Beethoven, en San Salvador, tras impactar en la parte trasera de un bus de la R 52 que hacía el alto en el semáforo.

Además, la institucion reportó un peatón fallecido al ser atropellado sobre el km 98 de la carretera Litoral, en el sentido de Sonsonate hacia la frontera La Hachadura, en Jujutla, Ahuchapán Sur, en un accidente que preliminarmente se debió a la distracción del conductor. El conductor resposable fue detenido inmediatamente por el delito de homicidio culposo.

En otro siniestro vial, un bus de la R 635 se estrelló contra una vivienda en el cantón San Francisco Abajo, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte, al presentar fallas en los frenos.

Una joven de 17 años que viajaba dentro de la unidad resultó con lesiones graves, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario.