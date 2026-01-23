Pago voluntario de Quincena 25 vence este fin de semana

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció hoy la incorporación voluntaria de los calls centers a la Quincena 15 y de más empresas a esta iniciativa pública y privada.

«Más empresas se están sumando voluntariamente a la Quincena 25. Y para quienes preguntaban por los call centers, también se han sumado», detalló el mandatario.

El plazo límite para entregar el ingreso complementario de Quincena 25 finaliza este fin de semana.

«Recuerden que este año la medida es voluntaria y 100% deducible del impuesto sobre la renta. ¡Juntos vamos a sacar adelante a El Salvador!», detalló.

La Ley de la Quincena 25 fue aprobada en enero de 2026, y establece un pago extraordinario e inembargable del 50% del salario mensual para trabajadores que ganan hasta $1,500, pagadero entre el 15 y 25 de enero.

Y en concreto, es obligatorio para el sector público en 2026 y opcional (con beneficios fiscales) para el privado. Todo será obligatorio para 2027.