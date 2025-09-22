El Salvador es más democrático que la misma Unión Europea: eurodiputado Pérez

El eurodiputado Alvise Pérez destacó las «leyes de excepción» en El Salvador y que, a pesar de algunas críticas de sectores opositores, han funcionado para el bien de los habitantes.

«Las leyes de excepción ha funcionado, es un hecho que no se discute ni siquiera en Europa, aunque se critique de manera hipócrita la democracia en El Salvador, me parece más democrático como se decide la aprobación en El Salvador que en la Unión Europea», afirmó.

El funcionario dijo que es importante apoyar al presidente Bukele de los cambios que está realizando en el país y que trae beneficios para todos los salvadoreños.

«No hay ahora mismo pais en el mundo que tenga el apoyo que tiene el presidente Bukele por haber hecho bien las cosas porque en seis años no cambia un país como lo ha hecho el presidente de esta nación», indicó.

Sobre las condiciones actuales, enfatizó que las actuales generaciones recordarán al país no por la inseguridad, sino por otros factores como el turismo, economía, dimensión internacional y desarrollo.