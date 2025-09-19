Productos nacionales serán exhibidos en Festivales de Arte y Diseño El Salvador 2025

Este viernes se brindó detalles del Festival Arte y Diseño El Salvador 2025, que se realizará en tres regiones del país, los encargados de este anunció fue el presidente de Conamype El Salvador, Paul Steiner, la directora de Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.

Este tipo de festivales contribuyen a la promoción de la artesanía nacional y extranjera, dijo el presidente de Conamype, Paul Steiner.

«Me da mucho orgullo lanzar oficialmente los tres festivales, iniciando en Suchitoto que coincide con el festival del añil, continuando con los otros dos que forman parte de la cuarta edición», expresó.

Los otros dos festivales se desarrollarán en las Ruinas de El Tazumal, Santa Ana y Puerto de La Libertad.

De acuerdo con Paul Steiner, «va creciendo el interés internacional, el diseño y la creatividad salvadoreña, es importante que nos vayan conociendo por nuestra artesanía, por cosas buenas, por manos laboriosas que trabajan en El Salvador.

La directora de Corsatur afirmó que este tipo de actividades, en donde se promueve el diseño y la creatividad salvadoreña, contribuye a posicionar mejor a El Salvador, internacionalmente.